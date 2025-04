München (ots) -Spitzenreiter Dresden läuft gegen Ingolstadt zweimal einem Rückstand nach, kann sich aber über das 2:2 nicht so recht freuen - zumindest nicht Thomas Stamm, der nun mit Dynamo 4 Punkte vom Zweiten Bielefeld entfernt ist: "Es ist zu wenig, für das, was wir an Aufwand betrieben haben. 2 Punkte fehlen, weil wir mehr für das Spiel getan haben und die besseren Chancen hatten." Der FCI setz immer wieder Nadelstiche hat sich im Aufstiegskampf mit 5 Abstand auf den 3. Platz noch längst nicht aufgegeben. "Es gibt nur ein Gas. Wir wollen alles gewinnen", so Ingolstadts Pascal Testroet.Cottbus ist eben auf diesem 3. Platz, verliert gegen den Rückrunden-Tabellenführer Essen mit 0:1. "Noch sind wir dick im Geschäft, aber das Momentum liegt nicht bei uns, aber dafür sind wir verantwortlich. Um Ziele zu erreichen, sollte man auch Ziele nennen. Unser Ziel ist einer der ersten beiden Plätze", erklärt Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz kämpferisch.Essen schafft einen weiteren Big Point im Kampf um den Klassenerhalt. Der Vorsprung auf Platz 17 beträgt nun 6 Punkte. "Wir müssen weiter auf der Hut sein. Ich will nicht den Spielverderber geben, aber Fakt ist, dass der Druck im unteren Bereich sehr groß ist", warnt Trainer Uwe Koschinat trotz der erfolgreichen letzten Wochen.Das Trainer-Debüt für das Duo Kleppinger und Ex-Bundesliga-Spieler Diekmeier bei Sandhausen misslingt: das 0:2 beim TSV 1860 München ist die 5. Niederlage in Folge - Drittletzter! "Am liebsten würde ich mich selbst einwechseln, weil ich so Bock auf die Nummer habe. Deswegen versuche ich die Jungs zu pushen, dass die Gas geben und fighten, fighten, fighten", erklärt SVS-Interimscoach Dennis Diekmeier und zum Spiel: "Es ist schon die ganze Saison so, dass du denkst: falscher Film hier." 1860 setzt sich durch den 4. Heimerfolg in Folge mit 8 Punkten von den Abstiegsplätzen ab.Sigurd Haugen beendet den Rostocker Negativtrend von 3 sieglosen Spielen und stürzt den VfL mitten in den Abstiegskampf. Auf Rang 15 trennen die Niedersachsen nur 2 Punkte von der Abstiegszone. Während der SC Verl 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat, kann Dortmund im Abstiegskampf aufatmen. Siegtorschütze Julian Hettwer lässt die Borussia auf Platz 14 klettern, die sich um 3 Punkte von der Gefahrenzone absetzen kann.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen des 32. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Freitag mit SV Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Saarbrücken - ab 18.45 Uhr live.Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 04 2:2Ingolstadt verpasst die Chance nochmal voll in den Aufstiegskampf einzugreifen. In Dresden geht man zweimal in Führung und muss trotzdem nur mit 1 Punkt leben. Damit bleibt der Rückstand auf Platz 3 bei 5 Zählern. Dynamo hingegen verpasst es sich weiter an der Tabellenspitze abzusetzen.Thomas Stamm, Trainer Dynamo Dresden: "Es ist zu wenig, für das, was wir an Aufwand betrieben haben. 2 Punkte fehlen, weil wir mehr für das Spiel getan haben und die besseren Chancen hatten."Über die Gelb-Rote Karte für den Co-Trainer und den Umgang mit den Schiedsrichtern: "Er hat nichts am Feld verloren, das weiß er. Am Ende wünscht man sich aber Kommunikation. Das ist sehr schwer zu akzeptieren." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MTdIZDdFUHdyUE5CNWgzMVY3d0lFZDhXcFNZc2ZERHJjUDAvR1E0TDNBYz0=Sabrina Wittmann, Trainerin FC Ingolstadt 04: "Wir hätten gerne den Lucky Punch mitgenommen, aber über allem steht, dass die Jungs alles am Platz gelassen haben. Deswegen ist es enttäuschend."Über den Aufstiegskampf: "Ich bleibe weiter diplomatisch und langweilig. Wir wollen gegen Hannover die nächsten 3 Punkte einfahren." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RzVJYXhOcm1zdWlCZXZLM25EMGQyVVpoemdFSkkvRGpHQVN1TzRRb3c3WT0=Pascal Testroet, FC Ingolstadt 04, ist nicht langweilig: "Es sind noch 6 Spiele, 18 Punkte, da gehen wir voll drauf. Wir haben 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, viele spielen da oben noch gegeneinander. Es gibt nur ein Gas. Wir haben ein Motto quasi und einen Zug, der muss weiterfahren. Wir wollen alles gewinnen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Mi9GRmkweDRrdTBzSUJpaTRtbVlVR2MyRTlxZnR1dEpIaE5sb09Ba01uMD0=Energie Cottbus - Rot-Weiß Essen 0:1Cottbus stellt sich im Aufstiegsrennen selbst ein Bein. Ein individueller Fehler führt schließlich zur 2. Niederlage in Folge. Damit rutscht Energie auf Rang 3 ab. Essen schafft einen weiteren Big Point im Kampf um den Klassenerhalt. Der Vorsprung auf Platz 17 beträgt nun 6 Punkte. Essen ist das beste Team der Rückrunde.Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus: "Ich fand schon die ersten 10 Minuten sehr bescheiden und dann machst du so einen Bock. Das gehört dazu und dann brauchst du Nehmerqualitäten. Wir haben den Rhythmus nicht gefunden. Hatten 2 Chancen von Timmy Thiele. Vor Wochen sind die reingegangen. Im Moment gehen die nicht rein. Wichtig ist die Haltung in der 2. Halbzeit. Ab Sonntag alles oder nichts spielen. Noch sind wir dick im Geschäft, aber das Momentum liegt nicht bei uns, aber dafür sind wir verantwortlich. Wir hätten nach dem Spiel gegen Verl, wo wir die 48 Punkte hatten, schon eine andere Haltung haben sollen. Um Ziele zu erreichen, sollte man auch Ziele nennen. Unser Ziel ist einer der ersten beiden Plätze." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SUxOMUg3Z1lWcXdLSm44K3FBRUJQaUpCR0lLVG02ckhzZXlZUXhvOXBxZz0=Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiß Essen: "Es ist eine Situation, die fast nötig ist bei der Ausgeglichenheit im Kampf um den Klassenerhalt. Wir müssen weiter auf der Hut sein. Ich will nicht den Spielverderber geben, aber Fakt ist, dass der Druck im unteren Bereich sehr groß ist. Trotzdem ist es eine Belohnung für die Mannschaft die Rückrundentabelle anzuführen. Dann spielst du die letzten Spiele aus einer gewissen Stärke heraus." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WXd6N01pS05FNTN2bnRjazdoZXhMbmxhUkJHMjlhT2FXNTJwYnhTMUhHQT0=TSV 1860 München - SV Sandhausen 2:0Das Trainer-Debüt für das Duo Kleppinger und Diekmeier misslingt. Der SVS holt sich beim TSV 1860 München die 5. Niederlage in Folge ab. Sandhausen wartet nun schon seit über 200 Tagen auf einen Auswärtssieg und befindet sich mit nur 1 Punkt aus den vergangen 9 Spielen weiter im freien Fall Richtung Regionalliga. 1860 setzt sich durch den 4. Heimerfolg in Folge deutlich von den Abstiegsplätzen ab. Mit 8 Punkten Vorsprung stehen die Zeichen auf ein weiteres Jahr in der 3. Liga.Julian Guttau, TSV 1860 München: "Wir haben den Knoten platzen lassen, dass jeder für jeden da ist, dass wir uns in jeden Zweikampf reinhauen. Das Spielerische konnten wir schon vorher, aber wir wollten alles auf den Platz kriegen und das hat super funktioniert. Wenn wir am Wochenende immer unsere 3 Punkte holen, dann brauchen wir nicht so oft auf die Tabelle schauen und dann werden wir das auch packen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SnBWVTlyeWRYSVRrMXdBTENUVjNGN1BlWFFhVlRWM2dMWnlzNUFhbXFvUT0=Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860 München: "Die Mannschaft hat eine gute Leistung gebracht, genau wie die Fans. Diese Einheit steht. Die ersten 25 Minuten waren grandios, wir haben alles richtig gemacht. Positionsspiel war perfekt, wir haben immer wieder die Tiefe angeboten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aUp4Z3RuYk54QlFJNGg1cGwvR1N3QzQ2MGI2c3pmdkpJNHFoczJxNHlEaz0=Marco Schikora, Kapitän SV Sandhausen: "Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Schlimmer kannst du in ein Spiel nicht starten. Der Matchplan fängt direkt an zu wackeln, die ersten Köpfe fangen an zu grübeln. Dann ist es eine Mammutaufgabe. Wir sind alle traurig. Die Realität tut weh, aber ab morgen geht es weiter. Wir haben noch 6 Spiele zu gehen, da werden wir alles geben und probieren, was möglich ist." Über das Trainer-Aus von Kenan Kocak. "Wir wurden nach dem Spiel informiert. Es ist immer Scheiße, egal, wie es abgelaufen ist. Es ist nicht nur der Trainer, sondern auch die Mannschaft Schuld. Es sind noch 18 Punkte zu vergeben. Wir wären dumm, wenn wir aufhören und uns geschlagen geben. Wir machen weiter, deswegen sind wir Fußballer geworden. Wir wollen jedes Spiel gewinnen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SHY5NkoyYVo5bklBcEE1eEM1eGcyczRVU3ZHaFVWRDNZVDRRcXlqNHRIaz0=Dennis Diekmeier, Interimstrainer SV Sandhausen: "Schlechter hätten wir ins Spiel starten können. Dann ist es für die Jungs brutal sich aufzuraffen. Der Wille war aber da, das ist wichtig im Abstiegskampf. Es sind noch 6 Spiele und wir müssen alles dafür tun, Gas zu geben. Das Positive, was wir mitnehmen können, ist, dass der Wille da war und die Jungs gefightet haben. Es ist noch ein sehr schwerer Weg, aber wir geben nicht auf. Es ist schon die ganze Saison so, dass du denkst 'falscher Film hier', das ist extrem bitter wie die letzten Spiele gelaufen sind. Wir müssen weiter daran glauben und die Jungs pushen. Wir müssen sie aus den Löchern herausbekommen mit positiver Energie. Am liebsten würde ich mich selbst einwechseln, weil ich so Bock auf die Nummer habe. Deswegen versuche ich die Jungs zu pushen, dass die Gas geben und fighten, fighten, fighten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Qi9uK2Raazg1WElVOHhPWWFQbHlqQVppT1k3Ull4RURtWEZ1NXdtaTJIST0=VfL Osnabrück - FC Hansa Rostock 0:1Vor 8 Jahren verlor Rostock zuletzt ein Duell gegen Osnabrück, nach dem erneuten Sieg an der Bremer Brücke schielt Hansa bei einem Spiel weniger und 7 Punkten Rückstand auf die Relegation in der Tabelle nach oben. Matchwinner Sigurd Haugen beendet den Rostocker Negativtrend von 3 sieglosen Spielen und stürzt den VfL mitten in den Abstiegskampf. Auf Rang 15 trennen die Niedersachsen nur 2 Punkte von der Abstiegszone.Marco Antwerpen, Trainer Osnabrück, ärgert sich über die Chancenverwertung: "Wenn man das Spiel sieht, haben wir 6, 7 Ballgewinne, wo wir gar nichts draus machen. Der Gegner hat einen einzigen, es steht 0:1 und wir laufen der Musik wieder hinterher. Das kann auch in einem Heimspiel nicht unser Anspruch sein. Wir müssen schnell bei 100 Prozent sein und solche Fehler, die der Gegner uns bietet, ausnutzen."... über vorgenommene Wechsel in der Aufstellung, die nicht gefruchtet haben: "Darum geht's ja nicht. Wir sind eine Mannschaft. Das fragt ihr mich ja jedes Mal. Es geht nicht um einzelne Spieler, sondern darum, dass wir als Mannschaft eine vernünftige Leistung auf den Platz bringen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QVBubzVqK05JNkhzdldvVmRYUk5TcGVyb09RZThBR3l2MkdTeHBiSisyQT0=Daniel Brinkmann, Trainer Rostock: "Ich freue mich total. Das war ein ordentliches Auswärtsspiel. Wir haben nicht unverdient gewonnen. Wir waren ja schon 3, 4 Tage unterwegs und sind dann hier geblieben. Hätte man die Reise zurück mit 0 Punkten angetreten, dann würde sich das Ganze schon ziemlich schlecht anfühlen."... scherzt über die Rostocker Ausgangslage: "Mit 48 Punkten haben wir den Klassenerhalt definitiv sicher. Wir wollen tief stapeln. Natürlich ist das nicht unser endgültiges Ziel. Wir spielen in 3 Tagen gegen Verl, das ist eine unglaublich gute Mannschaft. Von daher werde ich für die Zukunft nicht irgendwas groß rausschreien, sondern voller Fokus auf Verl." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MFdaeXV3NFFSYzVnMWxHdDBUWTg4MTNXUFAzOFZPSHo2VTJIb1U2NHo4cz0=Rostocks Vorlagengeber Benno Dietze über die Erleichterung nach dem Sieg nach zuletzt 3 sieglosen Spielen: "Ich freue mich wahnsinnig. Wir haben lange darauf warten müssen. Wir können glücklich nach Hause fahren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MEF3YTR5SUFUM1N0VjRURENnY05vblVubEtQbGQweWhBMHE0RnhPY0lYYz0=SC Verl - Borussia Dortmund II 0:1Verl kann die drückende Überlegenheit nicht in Tore umwandeln und verpasst es, den Abstand auf die Aufstiegsränge zu verkürzen. Während der SC Verl 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat, kann Dortmund im Abstiegskampf aufatmen. Siegtorschütze Julian Hettwer lässt die Borussia auf Platz 14 klettern, die sich um 3 Punkte von der Gefahrenzone absetzen kann.Alexander Ende, Trainer SC Verl: "Schon in der ganzen Saison hat uns das Quäntchen Glück gefehlt, wo wir Spiele dominiert haben und der Ball nicht reingegangen ist. Wir haben gefühlt 10 Ecken, haben Dortmund hinten rein gepresst, haben einen Ball nach dem anderen in die Box gebracht und irgendwo war immer was dazwischen. Wir hätten nicht nur Unentschieden spielen, sondern das Spiel wahrscheinlich auch gewinnen können." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SzJxNmJYK0V3WDl3VFRZcksreUdFcitJdFFsdm9jYm0yZ0hZTGdPZDE2QT0=Jan Zimmermann, Trainer Dortmund: "Wir haben in den letzten Wochen Spiele nicht gewonnen, in denen wir deutlich überlegener waren als wir das heute waren. Alex Ende und Verl spielen eine überragende Saison. Wir hatten zu Beginn riesige Probleme, hinten raus haben wir mit Mann und Maus verteidigt. Die Jungs haben alles reingeworfen. Wenn man so hart arbeitet wie wir und immer positiv bleibt, dann verdient man sich dieses nötige Glück und dann verteidigt man mit Moral und Überzeugung und dann hat man Julian Hettwer. Der ist da, wenn man ihn braucht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MzlFZkFFSlB3VUo1TGR4anc1cmdaK2VYRU5kR3FDUlV3eGlSeGIzSzJGZz0=Mannheim drückt "Panik-Button" und wirft Trares raus, Kauczinski will's nicht machenSV Waldhof Mannheim beurlaubt Trainer Bernhard Trares nach der 0:2-Niederlage zu Hause gegen Schlusslicht SpVgg Unterhaching.Der 59-Jährige hatte den SVW erst im September 2024 übernommen. Von den 26 Ligapartien unter seiner Regie konnte der Waldhof aber nur 9 gewinnen, ebenso viele Spiele endeten mit einem Remis. Zudem gab es 8 Niederlagen, wodurch man nur 1 Punkt vor einem Abstiegsplatz steht. "Sie haben den Panik-Button gedrückt, diese Situation analysiert, sie sind sich der Gefahr bewusst und haben darauf reagiert. Für mich der richtige Schritt", bewertet MagentaSport-Experte Steven Ruprecht. Ein Nachfolger für Trares wurde bislang noch nicht gefunden. MagentaSport-Gast-Experte Markus Kauczinski antwortet defensiv auf die Frage, ob er sich den frei gewordenen Trainerposten in Mannheim vorstellen könne. "In den Abstiegskampf der 3. Liga jetzt einzusteigen, muss nicht sein."3.Liga live bei MagentaSportFreitag, 11.04.2025Ab 18.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC SaarbrückenSamstag, 12.04.2025Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: FC Ingolstadt 04, Hannover 96 II, SpVgg Unterhaching - VfB Stuttgart II, Rot-Weiß Essen - Erzgebirge Aue, Hansa Rostock - SC Verl, Dynamo Dresden - VfL OsnabrückAb 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - SV SandhausenSonntag, 13.04.2025ab 13.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - 1860 Münchenab 16.15 Uhr: Borussia Dortmund II - Energie Cottbusab 19.15 Uhr: Viktoria Köln - DSC Arminia Bielefeld