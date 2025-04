Die IFF-Anlage befindet sich auf dem Campus der Florida Polytechnic University und setzt auf fortschrittliche Technologie, Expertenwissen und ein ganzheitliches Zitrusökosystem im Herzen des Citrus Belt von Florida.

IFF (NYSE: IFF) gab heute die Eröffnung des Citrus Innovation Center in Lakeland, Florida, bekannt, das in Zusammenarbeit mit der Florida Polytechnic University errichtet wurde. Diese 30.000 Quadratfuß (ca. 2.787 Quadratmeter) große Anlage, die mit hochmodernen Einrichtungen für die botanische Forschung ausgestattet ist, baut auf der Expertise von IFF im Bereich natürliche Inhaltsstoffe, Verarbeitung, Analytik und Produktentwicklung für Duft und Geschmack auf und umfasst einen 360-Grad-Raum, der zum digitalen Eintauchen einlädt. Bei der Konzeption des Zentrums stand Nachhaltigkeit im Vordergrund und es bietet Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bereichen Forschung, Kundenerlebnis, Lieferkette und Betrieb.

"Citrus spielt eine zentrale Rolle für unsere Kreationen, was Duft und Geschmack angeht. Außerdem birgt es ein enormes Innovationspotenzial für unsere Geschäftsbereiche", so Erik Fyrwald, CEO von IFF. "Das Citrus Innovation Center spiegelt unser beständiges Engagement für Innovation wider und unterstreicht unsere feste Absicht, langfristige externe Partnerschaften aufzubauen, die uns bei der Entwicklung führender Lösungen für unsere Kunden unterstützen, und gleichzeitig mehr Gutes für die Menschen und den Planeten zu bewirken."

Schwerpunkt des Citrus Innovation Center werden Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Parfüm, Körperpflege sowie Textil- und Haushaltspflege sein. Dank hochmoderner Technologien profitieren IFF-Kunden von einer schnellen Produktentwicklung. Außerdem haben sie die Möglichkeit, innovative Anwendungen für Zitrusfrüchte zu erforschen und fortschrittliche Produkttests durchzuführen. Ein zentrales Element bei der Konzeption der Anlage war die Förderung von Innovationspartnerschaften, die mit der Unternehmenskultur und den Werten von IFF in Einklang stehen. Das Zentrum bietet zudem direkten Zugang zu führenden Branchenexperten, Wissenschaftlern und Prototyping-Fähigkeiten vor Ort, sodass maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden können. Die Einrichtung, die etwa 40 Arbeitsplätze schafft, bietet zudem Erweiterungsmöglichkeiten und Gelegenheiten für Jobrotationen, berufliche Weiterentwicklung und Schulungen und bereitet so den Weg für zukünftiges Wachstum und Innovation.

"Die Eröffnungsfeier des Citrus Innovation Center des IFF auf unserem Campus ist ein bedeutender Meilenstein für Florida Poly und markiert den Beginn einer ambitionierten Partnerschaft, die zukunftsweisende Forschung vorantreiben und unseren Studierenden und Lehrkräften transformative Möglichkeiten eröffnen wird", so Dr. Devin Stephenson, Präsident der Florida Polytechnic University. "Diese wirkungsvolle Kooperation wird Entdeckungen und technologische Fortschritte in der Aroma- und Duftstoffindustrie schneller vorantreiben und zugleich den Beginn eines Forschungsparks einläuten, der für Innovation und Wirtschaftswachstum sorgen wird."

Bei der Planung des Gebäudes wurde viel Wert auf Details gelegt. Der einzigartige architektonische Ausdruck in Kombination mit dem Blick auf den Campus und die umliegende Natur passt zum Ziel des Zentrums: die Minimierung seines ökologischen Fußabdrucks. Zu den zentralen Aspekten in Bezug auf Nachhaltigkeit gehören die LEED-Silber-Zertifizierung, ein Solaranlagensystem, das den gesamten Energiebedarf der Anlage abdeckt, die Nutzung von Brunnen- und wiederaufbereitetem Wasser für die Bewässerung, energiesparende Prozesse und ein umfassendes Recyclingprogramm in Zusammenarbeit mit Recycling Services of Florida.

