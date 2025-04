© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

Donald Trump benutzt Apple gerne als Vorzeigekonzern, der die Produktion in die USA zurückholt. Der Aktie nützt das nichts. Sie hat seit Trumps Strafzöllen rund 20 % verloren - seit Jahresbeginn 30 %. Wie gehts weiter?Fast wie eine Art Marktschreier hat sich Donald Trump zur Wochenmitte auf The Truth Social präsentiert: "Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Ihr Unternehmen in die USA zu verlegen, wie es Apple und viele andere Unternehmen in Rekordzahlen tun. KEINE ZÖLLE und nahezu sofortige Stromanschlüsse und -genehmigungen. Keine Umweltverzögerungen. WARTEN SIE NICHT, MACHEN SIE ES JETZT!" Bei solchen Gelegenheiten verweist Donald Trump immer wieder gerne auch Apple. Schließlich hat der …