Wilde Kursbewegungen bei Shell: Nachdem die Anteilscheine des britischen Energieproduzenten bereits an den Vortagen stark unter Trumps erratischer Zollpolitik litten, verstärkte sich dieser Effekt gestern durch eine weitere Aktion der US-Regierung zunächst. Im Zuge der "Zollpause" für viele Länder erholten sich die Dividendentitel aber wieder kräftig. Die Erleichterung an den Märkten war spürbar, als US-Präsident Donald Trump endlich zurückruderte und die gerade erst in Kraft getretenen Zölle doch ...

