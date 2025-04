Unterföhring (ots) -Perfekter Auftakt in die neue Staffel: ProSieben gewinnt gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, jetzt müssen sich die beiden Angestellten für ihren Arbeitgeber bis kommenden Mittwoch als besonders tierische Programmansager zur Verfügung stellen.Stärkstes Prime-Time-Programm bei den jungen Zuschauer:innen am Mittwochabend: "Joko & Klaas gegen ProSieben" startet mit hervorragenden 15,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14-bis 49-Jährigen. Mit einem Tages-Marktanteil von starken 10,8 Prozent gewinnt ProSieben in dieser Zielgruppe klar den Mittwoch.In der nächsten Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" schickt Herr ProSieben am Mittwoch, 16. April 2025, um 20:15 Uhr die Schauspieler Jannik Schümann und Kostja Ullmann, Schauspielerin Cordula Stratmann, Musiker Ross Antony und die Comedians Till Reiners und Alex Stoldt gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ins Rennen."Joko & Klaas gegen ProSieben" - immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.04.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6010096