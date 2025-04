Es sind weiterhin herausfordernde Zeiten für OMV. So hat der Konzern aus Wien nun seine Zusammenarbeit mit dem serbischen Energiekonzern Naftna Industrija Srbije (NIS) beendet. Bislang wurden OMVs Tankstellen in Serbien von NIS beliefert, nun müssen die Österreicher den Treibstoffbezug in Eigenregie regeln. Der Grund sind US-Sanktionen gegen NIS.Denn das Unternehmen gehört mehrheitlich dem russischen Energiegiganten Gazprom Neft. OMV erklärte gestern gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass ...

