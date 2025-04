News von Trading-Treff.de Die Aktie von Bayer hat sich am heutigen Donnerstag wieder massiv erholt. Die Kurse sind um 5,1 % bis in die Mittagsstunde hinein gestiegen. Damit konnte der Wert einen Kurs in Höhe von 20,46 € für sich verbuchen. Das deutet dennoch darauf hin, dass die Märkte der Situation noch nicht ganz trauen. Denn: Die Situation ist ausgesprochen komplex: Donald Trump hat mit seinem Zöllen insgesamt die Stimmung an den Aktienmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...