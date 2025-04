Die deutschen Autobauer geben am Donnerstag mächtig Gas: Für Mercedes-Benz geht es um fünf Prozent aufwärts, die Aktie der Porsche AG sprintet um 5,3 Prozent nach oben und BMW düst mit einem Plus von 5,5 Prozent den beiden Rivalen davon. Grund dafür ist die 90-tägige Zollpause, doch den deutschen Autobauern nützt diese wenig.Die Aktien der deutschen Autobauer schalteten am Donnerstag einen Gang höher. Nachdem die US-Autobauer gestern bereits auf die Ankündigung der Trump-Zollpause reagierten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...