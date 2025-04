Die Turbulenzen wollen kein Ende nehmen. Die Aktienmärkte sind auf wilder Achterbahnfahrt. Das Handelsgeschehen ist von schnellen Richtungswechseln und dynamischen Bewegungen gekennzeichnet. Mittendrin steht der Goldpreis bzw. das Gold als Fels in der Brandung. Kurzzeitig geriet zwar auch Gold etwas in Bedrängnis, doch im Großen und Ganzen prallten die Unbilden an dem Edelmetall ab. Gold als sicherer Hafen ist gefragter denn je. Selten stellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...