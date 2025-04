Mailand - Das italienische Modehaus Versace gehört künftig zu Prada - einem anderen grossen Namen der italienischen und internationalen Modewelt. Dies teilte der Prada-Konzern nach mehrmonatigen Verhandlungen in Mailand mit. Der Kaufpreis wurde mit 1,25 Milliarden Euro angegeben. Der Name Versace, der auf den 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace zurückgeht, soll erhalten bleiben. In den vergangenen Jahren war die Luxusmarke unter dem Dach ...

