Der österreichische Kunststoffspezialist verzeichnete einen kurzfristigen Kurssprung von 4,64 Prozent bei erhöhten Handelsvolumen, kämpft jedoch weiterhin mit längerfristigen Verlusten.

Die Aktie des österreichischen Kunststoffspezialisten Polytec verzeichnete am gestrigen Mittwoch eine bemerkenswerte Entwicklung an der Wiener Börse. Mit einem Plus von 4,64 Prozent auf 2,48 Euro sicherte sich der Automobilzulieferer die Position als Tagesgewinner unter den Nebenwerten. Bemerkenswert ist dieser Aufschwung besonders vor dem Hintergrund einer schwächeren Wochenperformance, bei der die Aktie über sieben Tage betrachtet einen Verlust von 9,49 Prozent hinnehmen musste. Die gestrige Erholung erfolgte bei überdurchschnittlichen Handelsumsätzen, die rund 52 Prozent über dem üblichen Tagesumsatz lagen.

Herausforderungen trotz kurzfristiger Erholung

Trotz des jüngsten Kursanstiegs steht Polytec vor anhaltenden Herausforderungen. Zum heutigen Handelstag (10. April 2025) notiert die Aktie bei 2,505 Euro und verzeichnet damit einen Tagesverlust von 5,65 Prozent. Die längerfristige Kursentwicklung bleibt mit einem Minus von 22,81 Prozent im Jahresvergleich unter Druck. Dennoch hat sich der Kurs mit einem Abstand von 21,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief bei 1,99 Euro erholt, bleibt aber weiterhin deutliche 46,71 Prozent unter seinem Jahreshoch. Analysten sehen trotz der aktuellen Schwäche Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel von drei Experten liegt bei 3,817 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von fast 54 Prozent entspricht. Für interessierte Anleger dürfte die anstehende Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse für 2024 am 24. April eine wichtige Orientierungshilfe bieten.

