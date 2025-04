DUISBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Hamborner Reit will künftig weniger seines Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Die Ausschüttungsquote solle künftig 60 bis 70 Prozent des operativen Ergebnisses (FFO - funds from operations) betragen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Duisburg mit. In den vergangenen zehn Jahren hat Hamborner Reit nach eigenen Angaben durchschnittlich 76 Prozent des operativen Ergebnisses als Dividende an die Anteilseigner ausbezahlt.

Für das Geschäftsjahr 2025 sei anhand der ausgegebenen Prognose mit 0,33 bis 0,39 Euro je Aktie an Dividende zu rechnen, hieß es. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Jahr 2024 bleibe von der Strategieänderung aber unberührt. Der Hauptversammlung am 26. Juni schlägt das Unternehmen damit weiter wie ein Jahr zuvor 0,48 Euro als Dividende vor. Die Aktie bewegte sich nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate kaum./men