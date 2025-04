NHOA Energy, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Lieferung und Wartung von Energiespeichersystemen auf Versorgerniveau, gibt den Abschluss der Bauarbeiten und die Inbetriebnahme der 238,5 MW 477 MWh Blyth Battery von Neoen bekannt.

Das Projekt wurde für Neoen und in Partnerschaft mit Elecnor Australia durchgeführt. Die Fertigstellung erfolgte termingerecht, im Rahmen des Budgets und gemäß den Leistungsanforderungen von AEMO und ElectraNet.

Blyth Battery wird dazu beitragen, die Stromerzeugung des Windparks Goyder South Stage 1 von Neoen abzusichern, sodass BHP, ein weltweit führendes Unternehmen im Rohstoffsektor, mit 70 MW Grundlaststrom aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Zudem wird die Batterie weitere Dienstleistungen für den nationalen Strommarkt ermöglichen. Dieses wegweisende Projekt wurde durch ein Konsortium internationaler Kreditgeber projektfinanziert.

Blyth Battery profitiert von der technischen Kompetenz und dem erstklassigen Projektmanagement von NHOA Energy. Ein engagiertes Team hochqualifizierter Servicefachleute wird nun im Rahmen eines langfristigen Vertrags mit Neoen den Betrieb und die Wartung der Batterie übernehmen, um ihre langfristige Verfügbarkeit und Leistung zu gewährleisten.

Blyth bestätigt die Position von NHOA Energy auf dem australischen Markt für Energiespeicher sowie das Engagement des Unternehmens für den Energiewandel des Kontinents und für die Entwicklung seiner Cleantech-Wertschöpfungskette.

"Blyth Battery ist ein großartiges Beispiel für das fortlaufende Engagement von Neoen für die Stabilität und Zuverlässigkeit des Versorgungsnetzes in Südaustralien. Wir sind stolz, den Markt für Batteriespeicher im Bundesstaat anzuführen und sehen der Unterstützung von BHP im Rahmen unseres innovativen Grundlastvertrags für erneuerbare Energien erwartungsvoll entgegen. Wir schätzen den Einsatz und die enge Zusammenarbeit der Teams bei NHOA Energy und Elecnor, deren Arbeit wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir diesen Projektmeilenstein erreichen konnten", kommentierte Jean-Christophe Cheylus, CEO von Neoen Australia

"Wir haben unsere Leistungsverpflichtung gegenüber Neoen und seinen Kreditgebern termingerecht und im Rahmen des Budgets erfüllt. Genau darauf kommt es an in einem Szenario, in dem Energiespeichersysteme zum Eckpfeiler der Netzstabilität, -sicherheit und einer erschwinglichen und nachhaltigen Energieversorgung werden. Die erfolgreiche Inbetriebnahme der Blyth Battery ist ein Beweis für den Einsatz und die Expertise unseres Teams und unserer Partner sowie für unsere Fähigkeit, Kunden weltweit zu betreuen", kommentierte Lucie Kanius-Dujardin, Global Managing Director of NHOA Energy

