Der Infrastrukturtechnik-Spezialist verzeichnet einen Tagesverlust von über 9%, während Analysten dennoch optimistisch bleiben und die anstehenden Quartalszahlen Aufschluss geben könnten.

Der Wert der Vertiv Holdings Co verzeichnete am 10. April 2025 einen dramatischen Einbruch. Mit einem Tagesverlust von 9,01 Prozent auf 60,65 Euro setzte sich damit der negative Trend der letzten Wochen fort. Besonders bemerkenswert ist der aktuelle Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 147,36 Euro, welches erst im Januar dieses Jahres erreicht wurde - die Aktie notiert mittlerweile fast 60 Prozent unter diesem Höchststand. Trotz des jüngsten Kursverfalls zeigen sich Analysten weiterhin überwiegend positiv gestimmt: Von 24 Experten empfehlen 91,7 Prozent die Aktie zum Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von umgerechnet etwa 113 Euro.

Anstehende Quartalszahlen als möglicher Wendepunkt

Für den 23. April 2025 hat der Spezialist für digitale Infrastrukturtechnologien die Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse für Q1/2025 angekündigt. Diese könnten für Investoren richtungsweisend sein, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits mehr als 48 Prozent an Wert verloren hat. Besonders interessant wird die Telefonkonferenz zur Ergebnispräsentation, die ebenfalls am 23. April stattfinden wird. Erst kürzlich haben mehrere Analysehäuser ihre Einschätzungen aktualisiert: Während Daiwa Securities und Roth MKM in den vergangenen Tagen neue Kaufempfehlungen mit Kurszielen von 73 Dollar beziehungsweise 75 Dollar ausgesprochen haben, gab es am 7. April auch eine Herabstufung. Diese gemischten Signale spiegeln die Unsicherheit wider, die trotz der grundsätzlich positiven Fundamentaldaten des Unternehmens besteht.

