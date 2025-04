Mowi hat heute ein Trading-Update für das erste Quartal veröffentlicht. Demnach hat der weltgrößte Lachsproduzent in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 214 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit wurde zwar das Vorjahresergebnis von 201 Millionen Euro leicht übertroffen, es wurde aber mehr erwartet. So lagen die durchschnittlichen Prognosen der Analysten für das erste Quartal mit 250 Millionen Euro deutlich höher. Insgesamt kam Mowi auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...