Spekulationen zufolge könnte die italienische Medienholding MFE ihre Übernahmeofferte für den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat. 1 wieder zurückziehen. Das Risiko sei zu groß geworden, heißt es. Platzt der MFE-ProSiebenSat. 1-Deal? Vergangene Woche erst hatte die italienische Medienholding MFE ein Übernahmeangebot in Höhe von 5,74 Euro für den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat. 1 abgegeben - einen Teil in bar, den anderen in eigenen neuen MFE-Aktien. MFE ist bereits Großaktionär bei dem ...

