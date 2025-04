Die anhaltende Unsicherheit rund um die Zollthematik bleibt ein beherrschendes Thema an den Börsen. Besonders die Pharmaindustrie sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert, da unklar ist, welche konkreten Auswirkungen auf die Branche zukommen werden. Novartis möchte proaktiv handeln und plant daher entsprechende Maßnahmen. Novartis beabsichtigt in den kommenden fünf Jahren rund 23 Milliarden US-Dollar in Forschung und Produktion in den USA zu investieren - ein möglicher strategischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...