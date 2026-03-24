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WKN: 904278 | ISIN: CH0012005267 | Ticker-Symbol: NOT
Tradegate
24.03.26 | 18:51
127,20 Euro
+1,03 % +1,30
Branche
Pharma
Aktienmarkt
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STOXX Europe 600
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NOVARTIS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NOVARTIS AG 5-Tage-Chart
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127,12128,0018:56
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BASF
BASF SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BASF SE48,850+4,18 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC61,40-17,47 %
GIVAUDAN SA2.887,00-2,40 %
KINGFISHER PLC3,500+4,92 %
LOREAL SA347,45+0,22 %
NESTLE SA83,01-0,12 %
NOVARTIS AG127,20+1,03 %
PUIG BRANDS SA17,430+16,05 %
SAP SE147,62-4,06 %
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