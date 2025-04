FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien von Thyssenkrupp beim Kursziel von 10 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Für die starke Erholungsrally sieht der Experte Bastian Synagowitz laut seiner am Freitag vorliegenden Analyse vor allem zwei Gründe: Die Aufstockung des Cashflow-Ziels, einer sehr wichtigen Geschäftskennziffer des Konzerns, sowie die Suche der Anleger nach Profiteuren des deutschen Investitionspakets. Thyssenkrupp erfülle hier viele Anforderungen der Anleger. Mit seinem Kursziel bleibt Synagowitz aber unter dem jüngsten Jahreshoch./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 07:57 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007500001