FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 24 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen in ihrer am Freitag vorliegenden Analyse der europäischen Chemiebranche an aktuelle Risiken an. Die Auswirkungen der Zölle seien vor allem Zweitrundeneffekte über geringeres Wirtschaftswachstum, da der Sektor "local for local" vornehmlich am Absatzmarkt produziere. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen der Zölle bleibe aber zunächst höchst ungewiss./ag/lewVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 07:57 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000EVNK013