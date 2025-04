DJ PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker erwartet deutlichen Ergebnisrückgang im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Südzucker AG: Südzucker erwartet deutlichen Ergebnisrückgang im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26

Mannheim (pta000/11.04.2025/11:50 UTC+2)

Die Südzucker AG erwartet nach einem verhaltenen Start ins Geschäftsjahr 2025/26 für das erste Quartal (1. März bis 31. Mai 2025) einen deutlichen Rückgang des EBITDA und des operativen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahresniveau (Q1 2024/25: EBITDA: 230 Millionen Euro; operatives Ergebnis: 155 Millionen Euro).

Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt

Südzucker bestätigt die erste Prognose, veröffentlicht am 11. Februar 2025, für das Geschäftsjahr 2025/26 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026) und geht von einem moderaten Rückgang des Konzernumsatzes aus. Das Konzern-EBITDA wird zwischen 525 und 675 Millionen Euro und das operative Konzernergebnis zwischen 150 und 300 Millionen Euro gesehen. Dieser Prognose liegt grundsätzlich die Annahme zugrunde, dass sich das seit Oktober 2024 stark reduzierte EU-Zuckerpreisniveau ab dem Zuckerwirtschaftsjahr 2025/26 (Oktober 2025 bis September 2026) deutlich verbessern wird.

Auch bei dieser Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 gilt es zu beachten, dass mit weiteren Auswirkungen aus dem andauernden Ukraine-Krieg und der damit fortgesetzten grundsätzlichen Verstärkung der bereits bestehenden hohen Volatilitäten auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten zu rechnen ist. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die weitere Entwicklung zollfreier ukrainischer Agrarimporte (z. B. Zucker und Getreide) in die EU. Daneben sind die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen sowie die Dauer der globalen zollpolitischen Verwerfungen nur schwer abschätzbar.

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 - inklusive detaillierter Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 - wird am 15. Mai 2025 veröffentlicht.

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro.

Public disclosure of inside information according to article 17 MAR

Südzucker AG: Südzucker expects significant decline in earnings in the first quarter of the current financial year 2025 /26

Mannheim (pta000/11.04.2025/11:50 UTC+2)

After a slow start to the 2025/26 financial year, Südzucker AG expects a significant decline in EBITDA and operating result for the first quarter (1 March to 31 May 2025) compared to the previous year's level (Q1 2024/25: EBITDA: EUR 230 million; operating result: EUR 155 million).

Forecast for the current financial year 2025/26 confirmed

Südzucker confirms the initial forecast, published on 11 February 2025, for the financial year 2025/26 (1 March 2025 to 28 February 2026) and expects a moderate decline in group revenues. Group EBITDA is expected between EUR 525 and 675 million and group operating result is expected between EUR 150 and 300 million. This forecast is generally based on the assumption that the EU sugar price level, which has been significantly reduced since October 2024, will improve considerably from the 2025/26 sugar marketing year (October 2025 to September 2026).

Also in this forecast for the financial year 2025/26, it is important to bear in mind that further impacts from the ongoing war in Ukraine and the resulting continued fundamental increase in the already high volatilities on the sales and procurement markets are to be expected. This applies in particular to the further development of duty-free Ukrainian agricultural imports (e.g. sugar and grain) into the EU. In addition, the economic and financial impact and the duration of global tariff policy distortions are difficult to assess.

The annual report for the 2024/25 financial year - including a detailed forecast for the 2025/26 financial year - will be published on 15 May 2025.

About the Südzucker Group

Südzucker is a major player in the food industry with its sugar, special products, starch and fruit segments, and Europe's leading ethanol producer with its CropEnergies segment.

In the traditional sugar business, the group is Europe's number one supplier of sugar products, with 21 sugar factories and two refineries, extending from France in the west via Belgium, Germany and Austria, through to Poland, the Czech Republic, Slovakia, Romania, Hungary, Bosnia, and Moldova in the east. The special products segment, with its consumer-oriented functional ingredients for food and animal feed (BENEO), chilled/frozen products (Freiberger) and portion packs (PortionPack Group), operates in dynamic growth markets. Südzucker's CropEnergies segment is Europe's leading producer of renewable ethanol, with production sites in Germany, Belgium, France and Great Britain. Other products in this segment are protein food and animal feed products as well as biogenic carbon dioxide. The starch segment comprises AGRANA's starch and ethanol activities. The group's fruit segment operates globally, is the world market leader for fruit preparations for dairies and is a leading supplier of fruit juice concentrates in Europe.

In 2024/25, the group employed about 19.300 persons and generated revenues of about EUR 9.7 billion.

(end)

