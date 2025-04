Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 95,00 EUR für Wacker Chemie nach den zentralen Erkenntnissen der German Select Conference. Dort unterstrich das Management den strategischen Fokuswechsel hin zu margenstärkeren, weniger zyklischen Geschäftsbereichen. Polysilizium in Halbleiterqualität entwickelt sich zunehmend zum Wachstumstreiber des Unternehmens (EBITDA-Marge >30%) und soll bis 2026 volumenmäßig den Solarsektor überholen - gestützt durch starke Nachfrage aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und moderne Elektronik. Die Silikonsparte erholt sich weiter, getragen von einem Spezialitätenanteil von über 50?%. Im Polymerbereich zeigen sich erste Anzeichen einer Stabilisierung, mit hoher Dynamik insbesondere in Indien und anderen Schwellenländern. Obwohl sich der Bereich Biosolutions weiterhin in einer frühen und volatilen Phase befindet, ist die CDMO-Plattform gut für langfristige Chancen positioniert. Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten - insbesondere im Solarsektor - hat das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Weitere Einblicke finden Sie im vollständigen Roundtable hier: https://research-hub.de/videos. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wacker%20Chemie%20AG