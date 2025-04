Trump setzt einen Teil der Zölle aus, was die Achterbahnfahrt an den Börsen aber nicht beendet. Gold setzt zu einem neuen Hoch an, der USD gerät auffällig unter Druck. Der Koalitionsvertrag verheißt für die deutsche Wirtschaft dosierte Impulse. Top Meldungen Wer in dieser Woche englischsprachige Börsenberichte liest, trifft zwei mit "R" beginnende Worte mit bemerkenswerter Sicherheit an: Rollercoaster ...

