Bad Wimpfen (ots) -Ein aufkommender Trend begeistert aktuell die Social-Media-Community: Die sogenannte Angel Hair Schokolade kombiniert zartschmelzende belgische Ruby-Schokolade mit einer Füllung aus Zuckerwatte und cremiger Pistazienfüllung - ein perfektes Ostergeschenk für alle Schokoladenliebhaber.Ab Mittwoch, dem 17. April, ist die 60-Gramm-Tafel der Handelsmarke "Muah" deutschlandweit in allen über 3.250 Lidl-Filialen zu einem Preis von 4,99 Euro[1] erhältlich. Für Lidl-Plus-Kunden gibt es die Schokolade zum Vorteilspreis von 3,99 Euro[2]. Damit bietet der Lebensmitteleinzelhändler erneut ein begehrtes Produkt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Ab heute, dem 11. April, 12 Uhr, können sich die User bereits erstmals 100 Stück der Angel Hair Schokolade über die TikTok-Shop-Funktion eines Kooperationspartners auf dem @lidlde-TikTok-Kanal sichern."Digitale Formate ermöglichen es, frühzeitig auf Trends zu reagieren und Produkte dort zu platzieren, wo sie entstehen - mitten in der Community", sagt Alexander Lafery, Marketingleiter der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.[1] Grundpreis: 83,17 Euro/ Kilogramm[2] Grundpreis: 66,50 Euro/ Kilogramm