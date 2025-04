Im Braunkohle-Tagebau Hambach entsteht die dritte Photovoltaik-Freiflächenanlage. Bisher betreibt RWE sieben Photovoltaik-Großanlagen im Rheinischen Revier. Im Kreis Düren in der Nähe der Ortschaft Niederzier hat RWE mit dem Bau einer neuen Photovoltaik-Freiflächenanlage begonnen. Auf einer rund 12 Hektar großen Fläche am westlichen Rand des Tagebaus Hambach will das Unternehmen über 22.000 Solarmodule installiert. Dabei befindet sich das geplante Solarkraftwerk oberhalb des künftigen Uferbereichs ...

