© Foto: Porsche

Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für BMW und Porsche, während JPMorgan das Kursziel für Delivery Hero senkt.Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für BMW und Porsche Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im ersten Quartal sei man zwar bereits etwas von Zöllen betroffen gewesen, es sei aber das letzte vor den "big ones", die im Zuge des Handelskriegs zwischen der USA mit der EU und vor allem China noch folgen werden, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Gewinnbericht. Auch bei Porsche AG haben die Analysten das Kursziel von 70 auf 55 Euro gesenkt, die …