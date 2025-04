Biotech-Unternehmen verzeichnet bedrohliche Kursentwicklung mit Jahresverlust von fast 80 Prozent, während Experten überraschend zuversichtlich bleiben.

Der Biotechnologiewert 10X Genomics setzt seinen besorgniserregenden Abwärtstrend fort und notierte am 11. April 2025 bei 6,85 Euro, was einem leichten Tagesverlust von 0,36 Prozent entspricht. Besonders dramatisch erscheint die Entwicklung im Monatsvergleich mit einem Minus von 17,39 Prozent, während der Jahresverlust mittlerweile auf erschreckende 79,72 Prozent angestiegen ist. Die Aktie befindet sich damit nur noch knapp 9,26 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 6,53 Euro, das erst vor wenigen Tagen am 8. April markiert wurde. Der einstige Hoffnungsträger der Biotechnologiebranche hat damit einen Großteil seines Börsenwertes eingebüßt und die Marktkapitalisierung ist auf rund 936 Millionen Euro geschrumpft.

Analysten bleiben trotz Verlusten mehrheitlich optimistisch

Trotz der anhaltenden Kursschwäche zeigen sich die Experten erstaunlich zuversichtlich. Von 16 Analysten stufen 31,2 Prozent die Aktie als "Kaufen" und weitere 12,5 Prozent als "Outperform" ein, während 50 Prozent zum "Halten" raten. Nur ein Analyst empfiehlt "Underperform". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,73 US-Dollar und signalisiert damit ein theoretisches Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent. Investoren blicken nun gespannt auf die für den 30. April geplante Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse 2025, von der sich viele eine Trendwende erhoffen. Besorgniserregend bleibt jedoch das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis von -13,37 für das laufende Jahr, das die anhaltenden Profitabilitätsprobleme des Unternehmens widerspiegelt.

