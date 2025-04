Der australische Seltenerdmetall-Hersteller verzeichnet einen Kursanstieg von 3,32% ungeachtet geteilter Expertenmeinungen bei gleichzeitig soliden Unternehmenskennzahlen.

Die Lynas Rare Earths Aktie verzeichnete am 11. April 2025 einen beachtlichen Anstieg von 3,32 Prozent und kletterte auf 4,36 Euro. Dieser Kursgewinn erfolgte interessanterweise trotz einer Herabstufung durch Analysten am selben Tag und setzt den positiven Monatstrend fort, der mittlerweile bei einem Plus von 5,67 Prozent liegt. Im Jahresvergleich konnte das Papier des australischen Seltenerdmetall-Produzenten sogar um beeindruckende 21,19 Prozent zulegen und notiert derzeit 24,77 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 16,28 Prozent unter seinem Jahreshoch.

Analysten skeptisch trotz solider Fundamentaldaten

Die aktuelle Analystenstimmung bleibt gespalten: Von insgesamt 15 Experten, die das Unternehmen beobachten, halten 6 eine positive Einschätzung (40%), während 5 neutral bleiben (33,3%) und 4 zum Verkauf raten (26,7%). Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 7,53 AUD leicht unter dem letzten Schlusskurs von 7,81 AUD. Besonders die hohe Bewertung bereitet Marktkennern Sorge - mit einem erwarteten KGV von 103,14 für das laufende und 29,51 für das kommende Jahr erscheint die Aktie deutlich überbewertet. Dennoch punktet Lynas mit starken fundamentalen Faktoren wie hohen Margen, ausgezeichneter Rentabilität und einer soliden finanziellen Position, die dem Unternehmen erheblichen Spielraum für zukünftige Investitionen verschafft.

