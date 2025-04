Der australische Seltene-Erden-Produzent Lynas verzeichnet starke Kursgewinne, doch Analysten bewerten die Aktie kontrovers. Ein wichtiger Bericht steht bevor.

Die Lynas-Aktie zeigt sich dieser Tage in Höchstform. Am vergangenen Freitag legte das Papier des australischen Seltene-Erden-Spezialisten um 3,66% auf 5,67 US-Dollar zu. Seit Jahresbeginn hat der Titel bereits ein Plus von 33,41% verbucht - und notiert sogar 2,74% über dem 52-Wochen-Hoch.

Analysten uneins über Bewertung

Doch die jüngste Rally wirft Fragen auf: Mit einem KGV von 62,71 und einem KUV von 11,41 erscheint die Aktie nach klassischen Kennzahlen deutlich überbewertet. Die Analystenmeinungen spiegeln diese Ambivalenz wider:

40% der 15 befragten Analysten sehen die Aktie auf "Kaufen"

20% raten zum Verkauf

Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 7,56 AUD aktuell 14,48% unter dem letzten Kurs

"Die fundamentale Situation hat sich kurzfristig verschlechtert", heißt es in einer aktuellen Einschätzung. Gleichzeitig wird das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens gelobt.

Spannende Woche voraus

Am 28. April steht die Veröffentlichung des Activities Reports für März 2025 an - ein potenzieller Katalysator für weitere Kursbewegungen. Lynas profitiert als einer der wenigen nicht-chinesischen Produzenten seltener Erden von der globalen Diversifizierungsstrategie westlicher Nationen.

Mit einer Marktkapitalisierung von 4,7 Mrd. Euro bleibt Lynas ein interessanter, wenn auch hoch bewerteter Player im strategisch wichtigen Sektor der Seltenen Erden. Die kommende Berichtssaison könnte neue Impulse setzen.

