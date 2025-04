Der österreichische Energiekonzern löst Geschäftsbeziehungen aufgrund von US-Sanktionen gegen den russischen Mehrheitseigner Gazprom Neft auf, verzeichnet dennoch Kursgewinne.

Die OMV Aktie legte am 11. April 2025 um 1,64 Prozent auf 42,16 Euro zu, trotz aktueller geopolitischer Herausforderungen für den österreichischen Energiekonzern. Wie heute bekannt wurde, beendet die OMV ihre Zusammenarbeit mit dem serbischen Energieunternehmen NIS. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind US-Sanktionen gegen Gazprom Neft, den russischen Mehrheitseigner des serbischen Konzerns. Dieser strategische Rückzug aus Serbien markiert einen weiteren Schritt in der Neuausrichtung des Konzerns in Folge der geopolitischen Spannungen im Energiesektor.

Finanzielle Auswirkungen und Marktposition

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Omv ?

Die Entscheidung könnte mittelfristige Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens haben, das aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 13,71 Milliarden Euro bewertet wird. Trotz der Herausforderungen im serbischen Markt zeigt die Aktie seit Jahresbeginn eine positive Entwicklung mit einem Plus von 9,68 Prozent. Bemerkenswert ist auch die attraktive Fundamentalbewertung: Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 7,53 und einem KUV von nur 0,49 gehört der Konzern zu den günstig bewerteten Werten im Energiesektor. Die geopolitischen Herausforderungen spiegeln sich jedoch in den Analystenbewertungen wider, die sich in den letzten Monaten spürbar eingetrübt haben.

Anzeige

Omv-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Omv-Analyse vom 11. April liefert die Antwort:

Die neusten Omv-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Omv-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Omv: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...