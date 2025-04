WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas höher geschlossen. Der Leitindex ATX legte um 0,33 Prozent auf 4.025,43 Punkte zu, nachdem er am Vortag bereits stark zugelegt hatte.

An den europäischen Leitbörsen herrschten nach dem jüngsten Erholungsschub zum Sitzungsende ebenfalls überwiegend positive Vorzeichen vor, nachdem die Verlaufsverluste in Zuwächse umgewandelt worden waren. Vor allem im Späthandel unterstützte eine positive Tendenz an der Wall Street auch in Europa die Aktienkurse.

Die Spannungen an den Finanzmärkten haben sich zuletzt etwas gelöst, was wohl auch mit fehlenden Negativ-Schlagzeilen zum Thema US-Zölle zu erklären ist, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Vielmehr machen sich Hoffnungen auf eine Handelseinigung der USA mit Indien und Japan breit und es gibt Entspannungssignale im Zollstreit mit China, hieß es weiter.

In Wien rückte Pierer Mobility mit einer Meldung ins Blickfeld. Bei der wichtigsten Tochter, KTM, wird ab Montag das Werk in Mattighofen erneut für drei Monate heruntergefahren. Grund für die Stilllegung der Produktion des Motorradherstellers seien fehlende Bauteile, bestätigte eine Sprecherin von KTM einen ORF-Bericht. Die Pierer-Papiere reagierten mit minus 2,9 Prozent.

Die Aktien von der Raiffeisen Bank International (RBI) büßten 0,1 Prozent ein. Ein Handelsberufungsgericht in St. Petersburg hat die Berufungen der Strabag, von österreichischen Aktionären des Baukonzerns sowie der Raiffeisenbank Russland abgelehnt. Die erstinstanzliche Gerichtsentscheidung vom 20. Januar, wonach die RBI-Tochter Raiffeisenbank Russland mehr als zwei Milliarden Euro an den russischen Strabag-Aktionär Rasperia Trading Limited zahlen und deren Strabag-Aktien übernehmen muss, erlangt somit wie erwartet Rechtskraft. Die Strabag-Titel fielen um 2,4 Prozent.

Polytec-Papiere legten nach Zahlenvorlage vier Prozent zu. Der Autozulieferer hat 2024 den Umsatz um gesteigert und ein positives Betriebsergebnis erzielt. Das Nettoergebnis blieb jedoch mit minus 6,9 Millionen Euro negativ. Auch für 2024 soll keine Dividende gezahlt werden.

Im Technologiebereich gewannen AT&S 3,5 Prozent. Die OMV -Titel legten 2,1 Prozent zu. Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank und revidierte ihr Kursziel für die Verbund-Aktie von 62 auf 60 Euro leicht nach unten. Das Anlagevotum "Sell" wurde zudem bestätigt. Die Papiere des Energieversorgers schlossen mit plus 0,7 Prozent auf 66,45 Euro.

Die Experten der Baader Bank meldeten sich ebenfalls zum Verbund und haben ihre Gewinnprognosen nach unten angepasst. Das Anlagevotum für die Aktien des Energiekonzerns lautet ebenfalls unverändert auf "Reduce", das 6-Monats-Kursziel wurde gleichzeitig von 67,9 auf 65 Euro gekürzt.

Agrana schlossen prozentual unverändert. Der Zuckerkonzern ist im Geschäftsjahr 2024/25 in die Verlustzone gerutscht./ste/sto/APA/jha

AT0000743059, AT0000606306, AT0000999982