Der Immobilieninvestmentfonds zeigt mit einem Tagesplus von 3,26% positive Signale vor den anstehenden Quartalsergebnissen. Analysten prognostizieren erhebliches Wachstumspotenzial.

Die Vici Properties Aktie verzeichnete am vergangenen Handelstag einen beachtlichen Anstieg von 3,26% auf 31,05 USD, was einem Plus von 0,98 USD gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum monatlichen Trend, da das Papier über die letzten 30 Tage einen Rückgang von 7,60% hinnehmen musste. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche präsentiert sich der S&P 500 REIT auf Jahressicht mit einem Zuwachs von 7,06% in solider Verfassung. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aktie 12,80% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 10,40% unter dem Jahreshöchststand.

Anstehende Quartalszahlen und Analystenbewertungen

Ende April stehen wichtige Termine für Vici Properties an. Am 29. April 2025 findet die Jahreshauptversammlung statt, gefolgt von der Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 30. April nach Börsenschluss. Die Präsentation dieser Zahlen ist für den 1. Mai angesetzt. Diese Ereignisse könnten entscheidende Impulse für die weitere Kursentwicklung liefern. Besonders bemerkenswert ist dabei die äußerst positive Einschätzung der Analysten: Von 24 Experten empfehlen 21 (87,5%) die Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung, während lediglich 3 Analysten (12,5%) zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,88 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 15,56% entspricht. Auch die jüngste Dividendenzahlung von 0,43 USD pro Aktie am 20. März 2025 unterstreicht die Attraktivität des Immobilieninvestmentfonds für renditeorientierte Anleger.

