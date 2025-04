Der S&P 500 REIT für Erlebnisimmobilien verzeichnete einen beachtlichen Kursgewinn, während Experten weiterhin Potenzial sehen trotz jüngster Marktvolatilität.

Die Aktie des auf Erlebnisimmobilien fokussierten S&P 500 REITs Vici Properties verzeichnete am vergangenen Freitag einen deutlichen Kursanstieg von 3,63% auf 27,44 Euro. Dieser spürbare Aufwärtstrend erfolgt nach einer längeren Schwächephase, in der das Papier auf Monatssicht mehr als 12% an Wert einbüßte. Bemerkenswert ist, dass die Aktie trotz der jüngsten Volatilität weiterhin 9,07% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, jedoch noch immer über 15% unter dem Jahreshöchststand liegt, der Ende Februar 2025 erreicht wurde.

Analysten bleiben trotz kurzfristiger Schwäche optimistisch

Die fundamentale Bewertung von Vici Properties präsentiert sich weiterhin attraktiv. Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 10,67 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,18 erscheint die Aktie im Branchenvergleich moderat bewertet. Diese Einschätzung teilen auch die Analysten: Von 24 beobachtenden Experten empfehlen 87,5% die Aktie zum Kauf, während nur 12,5% zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen liegen nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel von 35,79 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 15% gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Der REIT, der zu den größten Betreibern von Glücksspiel- und Unterhaltungsimmobilien in den USA zählt, zahlt weiterhin eine stabile vierteljährliche Dividende von 0,43 USD aus. Die jüngste Ausschüttung erfolgte am 20. März 2025. Trotz der hohen Rentabilität und stabilen Dividendenpolitik bleibt die hohe Bewertung im Verhältnis zum Unternehmenswert ein Kritikpunkt, den einige Marktbeobachter anführen.

