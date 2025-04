Der Biopharma-Wert stabilisiert sich nach drastischem Kursverlust mit leichtem Plus in der Vorwoche, während Experten trotz technischer Schwäche enormes Wachstumspotenzial prognostizieren.

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Denali Therapeutics zeigt am Wochenende erste Anzeichen einer möglichen Stabilisierung. Nach einem dramatischen Kursverfall von über 44 Prozent seit Jahresbeginn konnte das Papier in den vergangenen sieben Handelstagen um 4,18 Prozent zulegen. Besonders bemerkenswert ist die Erholung vom erst am 8. April 2025 erreichten 52-Wochen-Tief von 10,48 Euro. Mit dem aktuellen Schlusskurs von 11,21 Euro liegt die Aktie nun knapp 7 Prozent über diesem Tiefpunkt. Dennoch bleibt die Situation angespannt - der Wert notiert noch immer über 62 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 29,64 Euro, das im November 2024 erreicht wurde.

Analysten sehen enormes Aufwärtspotenzial

Trotz der anhaltenden Kursschwäche bleiben Marktexperten überraschend optimistisch. Ein Konsens von 19 Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf und sieht ein durchschnittliches Kursziel von 36,62 US-Dollar - was einem Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 188 Prozent entspricht. Die Prognosen variieren dabei erheblich: Während das niedrigste Kursziel bei 24 US-Dollar liegt, rechnen optimistische Analysten sogar mit bis zu 80 US-Dollar. Diese positive Einschätzung steht im starken Kontrast zur aktuellen technischen Verfassung der Aktie, die mit einem RSI von 74,8 als überkauft gilt und mit Abständen von rund 30 Prozent zum 50-Tage- und 46 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt deutlich unter den wichtigen Trendlinien notiert. Für Anleger bleibt der biopharmazeutische Spezialist für neurodegenerative und lysosomale Erkrankungen damit ein hochvolatiles Investment mit einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von über 86 Prozent.

