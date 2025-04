Mitteilung der IuteCredit Finance S.à r.l.:

Wiederaufnahme des Börsenhandels der EUR-Anleihe 2021/2026

Die EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494) der Iute Group, einer führenden europäischen Finanzgruppe, wird seit heute wieder uneingeschränkt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Anleihe war am 09. April 2025 gemäß § 19 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse ordnungsgemäß vom Handel ausgesetzt worden, um sicherzustellen, dass alle Marktteilnehmer gleichberechtigten Zugang zu Informationen ...

