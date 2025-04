Der Stuttgarter IT-Dienstleister verzeichnet leichte Kursgewinne, während Analysten trotz gesenkter Gewinnprognosen weiterhin erhebliches Wachstumspotential sehen.

Die Aktie von GFT Technologies zeigte am 12. April 2025 einen erfreulichen Aufwärtstrend und konnte im Vormittagshandel um 0,88 Prozent auf 19,53 Euro zulegen. Dieser Anstieg hebt sich positiv vom jüngsten Abwärtstrend ab, der dem Papier des IT-Dienstleisters innerhalb des letzten Monats einen Verlust von 12,72 Prozent bescherte. Das Wertpapier liegt damit zwar 8,55 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 19,16 Euro vom 8. April 2025, befindet sich jedoch weiterhin deutlich unter seinem Jahreshoch - mit einer Differenz von mehr als 52 Prozent zum 52-Wochen-Hoch.

Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Bewertung des Stuttgarter IT-Spezialisten: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von derzeit 0,59 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 von 11,32 erscheint die Aktie fundamental unterbewertet. Diese Einschätzung teilen auch die Analysten, die das Papier mit einem durchschnittlichen Kursziel von 34,10 Euro bewerten - was einem Aufwärtspotenzial von über 76 Prozent entspricht.

Analysten einhellig positiv trotz schwächelnder Performance

Bemerkenswert ist die einhellig positive Einschätzung der Finanzexperten: Alle fünf Analysten, die GFT Technologies beobachten, empfehlen die Aktie zum Kauf. Vier davon stufen das Papier mit "Kaufen" ein, einer mit "Outperform". Dies steht im deutlichen Kontrast zur tatsächlichen Kursentwicklung des vergangenen Jahres, die mit einem Minus von 32,83 Prozent enttäuschend ausfiel.

Allerdings gibt es auch Schattenseiten: Die Gewinnerwartungen wurden in den letzten Monaten deutlich nach unten korrigiert, und auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten wurde in den vergangenen vier Monaten merklich gesenkt. Zudem fallen die Margen des IT-Spezialisten vergleichsweise niedrig aus. Die nächsten wichtigen Termine für Anleger stehen bereits fest - am 8. Mai 2025 wird GFT Technologies seine Quartalszahlen für Q1 2025 vorlegen, gefolgt von der Teilnahme an der German Spring Conference am 12. Mai 2025, die weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung liefern könnte.

