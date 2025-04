Der österreichische Luftfahrtzulieferer erlebt eine deutliche Kurserholung und erhält positive Analysteneinschätzungen mit einem Kurspotenzial von etwa 52 Prozent.

Die FACC Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche einen beachtlichen Aufschwung mit einem Plus von fast 12 Prozent. Am Freitag schloss der Titel bei 6,82 Euro und legte damit weitere 1,79 Prozent zu. Dieser positive Trend steht im Kontrast zur monatlichen Entwicklung, bei der die Aktie des Luftfahrtzulieferers noch einen Rückgang von 4,35 Prozent verbuchen musste. Seit Jahresbeginn 2025 können sich Anleger jedoch über ein Plus von 10,53 Prozent freuen, während im 12-Monats-Vergleich ein Zuwachs von 7,91 Prozent zu Buche steht. Diese Kurserholung erfolgt rechtzeitig vor der anstehenden Quartalszahlenveröffentlichung, die für den 30. April angesetzt ist.

Analysten setzen auf weiteres Wachstumspotenzial

Besonders auffällig ist die positive Einschätzung der Analysten, die dem Spezialisten für Faserverbundkomponenten mehrheitlich optimistische Prognosen ausstellen. Zwei von drei Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, während ein Analyst eine Halteposition einnimmt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 10,20 Euro beachtliche 52 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Bewertung der Aktie erscheint mit einem KGV von 12,58 für 2025 und einem prognostizierten KGV von nur 7,96 für 2026 vergleichsweise günstig. Zudem weist FACC mit einem KUV von 0,35 eine attraktive Unterbewertung auf. Die Stimmung wird zusätzlich durch solide Fundamentaldaten gestützt, wobei das starke erwartete Gewinnwachstum und die deutlichen Aufwärtskorrekturen bei den Umsatzprognosen positiv hervorstechen. Die Anleger blicken nun gespannt auf die Q1-Ergebnisse Ende April und die anschließende Jahreshauptversammlung am 6. Mai 2025.

