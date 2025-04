Der Genforschungs-Konzern verzeichnet eine moderate Kursstabilisierung nach dem Jahrestief, bleibt jedoch mit hoher Volatilität und bevorstehenden Quartalszahlen im Fokus der Investoren.

Die Aktie des Genforschungs-Spezialisten Illumina konnte am Freitag um 3,89% auf 66,03 Euro zulegen und setzte damit ihre leichte Erholung vom 52-Wochen-Tief fort. Erst am 10. April 2025 hatte das Papier mit 63,56 Euro seinen tiefsten Stand des vergangenen Jahres markiert. Trotz der aktuellen Stabilisierung bleibt die Gesamtsituation angespannt - die Aktie notiert weiterhin 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 143,68 Euro und hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 48% an Wert eingebüßt.

Besonders alarmierend für Anleger: Über die vergangene Woche verzeichnete der Titel einen Verlust von 6,8%, wodurch sich die negative Performance über einen längeren Zeitraum fortsetzt. Die Volatilität bleibt mit annualisierten 57,33% auf einem hohen Niveau, was die Unsicherheit der Marktteilnehmer bezüglich der zukünftigen Entwicklung widerspiegelt.

Quartalszahlen und Analysteneinschätzungen im Fokus

Am 8. Mai 2025 wird Illumina seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 bekanntgeben. Anleger warten gespannt auf diese Zahlen, da sie Aufschluss über die operative Entwicklung des angeschlagenen Unternehmens geben könnten. In der Zwischenzeit hat die Royal Bank of Canada (RBC) kürzlich ihr Kursziel für Illumina von 128 auf 112 US-Dollar gesenkt, hält jedoch an ihrer "Outperform"-Einstufung fest.

Das Meinungsbild der Analysten bleibt gespalten: Von den 25 Experten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen 46,2% einen Kauf der Aktie, während 42,3% zum Halten raten und 7,7% zum Untergewichten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 123,72 US-Dollar deutlich über dem aktuellen Kurs, was theoretisch ein erhebliches Aufwärtspotenzial bedeuten würde. Allerdings weisen die Analysten auf fundamentale Schwächen hin, darunter die hohe Bewertung im Verhältnis zum generierten Cashflow sowie die nach unten revidierten Umsatzerwartungen.

