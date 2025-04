Der KI-Datenspezalist verzeichnet eine 12-prozentige Kurserholung, bleibt jedoch technisch angeschlagen. Analysten sind uneinig, sehen aber Potenzial trotz Gewinnkorrekturen.

Die Appen Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche eine beachtliche Erholung mit einem Plus von 12,13%, nachdem sie in den Wochen zuvor erheblich unter Druck gestanden hatte. Am vergangenen Freitag schloss das Papier bei 0,52 Euro, was trotz eines leichten Tagesverlusts von 1,33% einen deutlichen Aufwärtstrend im Wochenvergleich darstellt. Bemerkenswert ist dieser Aufschwung besonders vor dem Hintergrund der anhaltenden Volatilität - die annualisierte 30-Tage-Volatilität liegt bei hohen 91,52% - und der Tatsache, dass die Aktie seit Jahresbeginn einen dramatischen Wertverlust von 68,34% erlitten hat.

Für Anleger bleibt die Situation des auf KI-Trainingsdaten spezialisierten Unternehmens jedoch herausfordernd. Mit einem aktuellen Kurs, der fast 50% unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 1,04 Euro und dem 50-Tage-Durchschnitt von 1,03 Euro liegt, befindet sich die Aktie in einem technisch schwierigen Terrain. Gleichzeitig zeigt der RSI-Wert von 53,9 Punkten eine neutrale Marktstimmung, was die jüngste Aufwärtsbewegung unterstützt.

Analysten bleiben gespalten trotz attraktiver Bewertung

Die fundamentale Bewertung von Appen erscheint mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,58 auf den ersten Blick äußerst attraktiv. Diese niedrige Bewertung spiegelt jedoch die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist. Die Analystengemeinschaft zeigt sich entsprechend gespalten in ihrer Einschätzung: Von den fünf beobachtenden Analysten empfehlen zwei einen Kauf, während zwei zum Verkauf raten und einer zum Halten.

Das durchschnittliche Kursziel von 2,05 AUD (umgerechnet etwa 1,23 Euro) deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial von über 124% hin. Allerdings weist die breite Streuung der Kursziele - vom niedrigsten bei 0,55 AUD bis zum höchsten bei 3,50 AUD - auf die große Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung hin. Trotz der positiven Umsatzrevisionen in den letzten Monaten wurden die Gewinnerwartungen von den Analysten nach unten korrigiert, was die gemischten Aussichten unterstreicht.

