Das schwedische Direktvertriebsunternehmen verzeichnet Kurssteigerung von fast 5% und überzeugt mit herausragender Liquidität trotz hoher Bewertungskennzahlen

Die Zinzino AB Aktie zeigt sich Mitte April 2025 weiterhin on einer stabilen Position mit einem Kurs von 13,24 Euro (Stand: 12. April). Das schwedische Direktvertriebsunternehmen für Nahrungsergänzungsmittel und Hautpflegeprodukte konnte im vergangenen Monat einen Zuwachs von 4,88 Prozent verzeichnen, was das anhaltende Interesse an dem Unternehmen widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist die starke Cashflow-Position des Unternehmens, die mit einem Wert von 309,1 Millionen Euro aus dem Geschäftsjahr 2024 zu einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von lediglich 1,27 führt - ein Wert, der deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Analystenkorrekturen zeigen positive Geschäftsentwicklung

Die Wachstumsaussichten für Zinzino wurden in den letzten Monaten von Finanzexperten kontinuierlich nach oben korrigiert. Bemerkenswert ist, dass die Analysten innerhalb der letzten vier Monate ihre Prognosen sowohl für den Umsatz als auch für den Gewinn pro Aktie deutlich angehoben haben, was für eine positive Geschäftsdynamik spricht. Laut Standard & Poor's Konsensus gehört das Unternehmen zu den wachstumsstärksten in seiner Vergleichsgruppe. Allerdings bleibt eine gewisse Skepsis bestehen, da das KGV für 2025 mit 20,48 prognostiziert wird und die aktuelle Marktkapitalisierung von 393,4 Millionen Euro eine relativ hohe Bewertung darstellt, was das kurzfristige Kurssteigerungspotential möglicherweise einschränkt.

