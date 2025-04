Zinzino-Aktie zeigt Aufwärtstrend mit attraktiven Kennzahlen. Analysten erwarten weitere positive Signale bei den anstehenden Q1-Zahlen.

Die Zinzino AB Aktie zeigt heute eine leichte Erholung und notiert bei 13,68 Euro - ein Plus von 0,44 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit setzt der Titel seine positive Monatsbilanz fort, die eine Steigerung von 3,32 Prozent ausweist. Doch was steckt hinter dieser Entwicklung?

Fundamentale Stärken treiben den Kurs

Analysten haben in den letzten Monaten ihre Erwartungen an das schwedische Direktvertriebsunternehmen deutlich nach oben korrigiert. Besonders die Prognosen für Umsatz und Gewinn pro Aktie wurden mehrfach angehoben. Diese Optimismus spiegelt sich auch in den aktuellen Kennzahlen wider:

KUV von 0,18 : Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis deutet auf eine Unterbewertung hin

: Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis deutet auf eine Unterbewertung hin KCV von 1,32 : Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt

: Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt KGV von 2,40: Berechnet mit den aktuellen Daten erscheint die Bewertung attraktiv

"Die Revisionen der Analysten zeigen deutlich, dass die Erwartungen an Zinzino wieder steigen", kommentiert ein Marktbeobachter. Der Cashflow pro Aktie von 10,40 Euro übertrifft den aktuellen Kurs sogar deutlich - ein seltenes Phänomen am Markt.

Spannender Ausblick auf Q1-Zahlen

Am 14. Mai stehen die Quartalszahlen für Q1 2025 an. Viele Investoren erwarten hier weitere positive Überraschungen, nachdem das Unternehmen 2024 bereits einen Jahresüberschuss von 169,2 Millionen Euro erzielt hatte. Derzeit notiert die Aktie sowohl über ihrem 52-Wochen-Hoch als auch -Tief - ein Zeichen für die anhaltende Stärke.

Doch nicht alles glänzt: Die fehlende Dividendenausschüttung und das hohe Bewertungsniveau im Verhältnis zum Cashflow könnten künftig als Bremse wirken. Für kurzfristig orientierte Anleger bleibt die Aktie jedoch interessant - besonders vor dem Hintergrund der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen.

