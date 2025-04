Unterföhring (ots) -- Der 64-jährige Rekordnationalspieler und Sky Deutschland verlängern ihre langjährige Partnerschaft- Alexander Rösner: "Wir sind stolz darauf, dass Lothar Matthäus weiterhin ein wichtiger Teil unseres Teams und unser Mann für die besten Spiele der Bundesliga bleibt"- Alle Bundesliga-Übertragungen von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 13. April 2025 - Zwölf Jahre stand er in Diensten des FC Bayern München, 20 Jahre lang trug er das Trikot der deutschen Nationalmannschaft und ab dem Sommer geht er bereits in seine 14. Saison bei Sky Sport: Lothar Matthäus bleibt auch in Zukunft Sky Experte. Im Sommer 2012 begann die Partnerschaft zwischen Sky Deutschland und dem 64-jährigen Rekordnationalspieler, der auch in den kommenden Jahren für Sky Sport tätig sein wird.Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Ob als Spieler oder am Mikrofon: Lothar Matthäus ist eine der größten Persönlichkeiten des Weltfußballs. Wir sind stolz darauf, dass er weiterhin ein wichtiger Teil unseres Teams und unser Mann für die besten Spiele der Bundesliga bleibt. Bei Sky Sport dürfen sich Fans auch in Zukunft auf seine klaren Analysen, seine direkten Worte und seine Begeisterung und Liebe für den Fußball freuen."Lothar Matthäus: "Sky Sport ist für mich der Premium-Partner, wenn es um die Fußball-Bundesliga geht. Deshalb freue ich mich darüber, auch in Zukunft mit diesem großartigen Team zusammen arbeiten zu können."Im Rahmen seiner Auftritte beim "Topspiel der Woche" wird Lothar Matthäus weiterhin nicht nur bei der Analyse vor und nach dem Spiel auf dem Rasen, sondern auch während der 90 Minuten als Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss zu hören sein. Über die Einsätze bei den Live-Übertragungen hinaus wird der ehemalige Weltfußballer auch in Zukunft regelmäßig als Gast bei "Sky90" zu sehen sein sowie seine wöchentliche Kolumne auf skysport.de fortsetzen. Außerdem wird er bei weiteren ausgewählten Highlight-Spielen wie etwa dem DFB-Pokalfinale zum Einsatz kommen.Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport - Alles, was du brauchstAb der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live, darunter alle Freitagabendspiele der Bundesliga und alle Bundesliga-Spiele am Samstag inklusive des "Topspiel der Woche". Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport nach dem Familienausflug immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6012047