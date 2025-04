Der Schweizer Pharmakonzern plant eine Milliardeninvestition in amerikanische Standorte und schafft tausende Arbeitsplätze - Analysten bleiben dennoch zurückhaltend.

Die Novartis-Aktie legte am Freitagvormittag deutlich zu und konnte den Handelstag mit einem Plus von 3,37% bei 92,00 Euro abschließen. Damit hat sich das Schweizer Pharmaunternehmen von seinem erst vor wenigen Tagen erreichten 52-Wochen-Tief bei 89,00 Euro erholt. Verantwortlich für den Kursanstieg ist die Ankündigung einer massiven Investition in die USA, die bei Anlegern für Optimismus sorgt.

Der Pharmakonzern plant, in den kommenden fünf Jahren rund 23 Milliarden US-Dollar in die Expansion seiner US-Standorte zu investieren. Mit dieser strategischen Entscheidung will Novartis nicht nur seine Produktion sowie Forschung und Entwicklung in den Vereinigten Staaten ausbauen, sondern auch etwa 5.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Das dürfte besonders der Trump-Administration gefallen, die auf verstärkte Investitionen ausländischer Unternehmen im eigenen Land drängt.

Strategische Neuausrichtung vor Q1-Ergebnissen

Mit der Großinvestition verfolgt Novartis offenbar mehrere Ziele gleichzeitig: Mögliche Importzölle umgehen, die Produktion langfristig sichern und das Wachstum ankurbeln. Die Mitteilung kommt nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen - am 29. April 2025 wird der Konzern seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorstellen.

Trotz der positiven Marktreaktion auf die Investitionspläne bleibt die Stimmung unter Analysten verhalten. Von 21 Experten raten aktuell nur vier zum Kauf der Aktie, während 13 eine neutrale Haltung einnehmen und vier sogar zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 116,70 US-Dollar allerdings immerhin 10,6% über dem aktuellen Niveau. Die fundamentalen Daten des Unternehmens zeigen sich grundsätzlich solide - besonders die hohen Margen und die starke Rentabilität werden von Marktbeobachtern positiv hervorgehoben.

