PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Sinkende Leitzinsen wären für De.mem vorteilhaft

Small- & MicroCap Investment: Sinkende Leitzinsen wären für De.mem vorteilhaft

Frankfurt (pta000/13.04.2025/10:30 UTC+2)

Die australische Notenbank (RBA) hat ihre Leitzinsen nach einer Phase starker Straffung bislang nur sehr vorsichtig gesenkt. Im Februar 2025 erfolgte die erste und einzige Reduktion um 0,25 Prozentpunkte auf 4,10 Prozent.?

Markantes Zinssenkungspotenzial "down Under"

Der Schritt wurde möglich, weil sich die Inflationsrate gegenüber dem Vorquartal von 2,8 auf 2,4 Prozent reduziert hat. Aufgrund des angespannten Arbeitsmarkts und des robusten Immobiliensektors fiel die Zinssenkung - vergleichen mit denen der EZB und der Fed - jedoch relativ niedrig aus?. Nur zur Erinnerung: Im Juli 2008 lag der australische Leitzins noch bei 7,25 Prozent und von November 2020 bis Mai 2022 stagnierte er bei lediglich 0,1 Prozent. Mehrere Analysten rechnen mit einer weiterhin expansiven Geldpolitik der RBA. So geht z.B. Alan Oster, der Chefvolkswirt der National Australia Bank, davon aus, dass der Leitzins bis Februar 2026 auf 3,1 Prozent sinken wird.

In der Regel gelten an den Aktienmärkten sinkende Zinsen aus mehreren Gründen als vorteilhaft. Bei dem australischen Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4), das sich auf Wassertechnologie spezialisiert hat, sind in diesem Zusammenhang drei Bereiche davon betroffen.

Unternehmen profitieren von Zinssenkungen

Sinkende Zinsen erleichtern Unternehmen generell das Finanzieren von Projekten, schließlich reduzieren sich dadurch deren Kosten für etwaige Bankkredite. Bei De.mem betrifft dies vor allem das Geschäftsmodell namens BOO: Die drei Buchstaben stehen nämlich für Build-Own-Operate von Wasseraufbereitungsanlagen. Dabei übernimmt das Unternehmen Planung, Bau, Eigentum und Betrieb von Wasser- oder Abwasseranlagen für Industriekunden, welche die aufbereitete Wasserdienstleistung beziehen? und diese während der Vertragslaufzeit bezahlen müssen. Anfangs fallen hohe Vorabinvestitionen in die Infrastruktur an, um auf lange Sicht wiederkehrende Einnahmen zu erzielen. Solche kapitalintensiven Projekte profitieren von einem niedrigeren Zinsniveau: Günstigere Kredite würden die Finanzierungskosten senken und somit die Rentabilität neuer Anlagen? weiter verbessern. De.mem betreibt aktuell bereits mehrere BOO's mit Industriekunden in Australien und Singapur, die bislang allesamt durch Eigenkapital finanziert wurden.

Erleichterung von Übernahmen

Außerdem setzte De.mem in den vergangenen Jahren verstärkt auf Übernahmen, um zu wachsen. So erwarben die Australier bspw. 2017 die im australischen Queensland beheimatete Firma Akwa-Worx (heute: De.mem-Akwa), 2019 beteiligte man sich zu 75 Prozent am deutschen Chemikalienlieferanten Geutec (heute: De.mem-Geutec) und im selben Jahr wurde zudem Pumptech Tasmania (heute: De.mem Pumptech) übernommen. In den Jahren 2021 und 2022 folgten noch Capic aus Perth (heute: De.mem-Capic) und Stevco aus Melbourne (heute: De.mem-Stevco) unter das Dach von De.mem. Und im vergangenen Jahr gab es mit Auswater Systems und Border Pumpworks die beiden jüngsten Unternehmensübernahmen zu vermelden.

Niedrigere Zinsen dürften weitere Zukäufe deutlich erleichtern, schließlich würde sich dadurch Fremdkapital vergünstigen - ein Trend, von dem nach Ansicht von CEO Andreas Kröll, bei zukünftigen Expansionsschritten auch De.mem profitieren würde.

Potenzielle Zinssenkungen der RBA könnten De.mem somit in dreifacher Hinsicht Chancen eröffnen. Erstens sinken die Fremdkapitalkosten für das BOO-Modell, was Investitionen und Margen begünstigt. Zweitens könnten geplante Übernahmen leichter finanzierbar werden, gerade in Anbetracht des freundlicheren M&A-Umfelds im Wassersektor?. Und last, but not least hellen sich für börsennotierte Unternehmen bei einer lockeren Geldpolitik aufgrund der nachlassenden Anleiherenditen - gemäß der Kapitalmarktlehre - die Perspektiven generell auf. In Niedrigzinsphasen suchen Investoren nämlich häufig renditeträchtigere Anlagen und wenden sich deshalb Nebenwerten verstärkt zu.

----------

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com Land: Australien

Quellen: https://www.rba.gov.au/statistics/cash-rate/ https://demembranes.com/investors/

