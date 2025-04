München (ots) -Die Feiertage in der EuroLeague beginnen schon am Dienstag, 20 Uhr (live und exklusiv bei MagentaSport): der FC Bayern München empfängt Roter Stern Belgrad in Spiel 1 der Play-In-Runde. Gewinnen die Münchner dieses Duell im SAP Garden treffen sie auf den Verlierer des 2. Play-In-Spiels: Real Madrid gegen Paris Basketball mit dem deutschen Weltmeister Maodo Lo. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague live. Real gegen Paris wird am Dienstag ab 20.45 Uhr übertragen."Diese Saison ist so verrückt", bilanzierte FCB-Geschäftsführer Marko Pesic und hat den 9. Platz nach der Hauptrunde so bewertet: "Wenn ich das am 1. Juli gewusst hätte, hätte ich sofort unterschrieben."MagentaSport-Experte Per Günther sieht gute Chancen für eine Qualifikation des FC Bayern in die 2. Play-In-Runde: "Wir haben immer noch eine brandgefährliche Münchner Mannschaft." Allerdings, so Experte Günther mit Blick auf das bereits 65. Pflichtspiel des FCB: "Irgendwie müssen sie die nötige Frische finden, die du für so eine 'Do or Die' Situation brauchst. Dass Roter Stern für den FC Bayern schlagbar ist, haben sie in der regulären Saison bewiesen."Nachfolgend ein Ausblick auf die anstehenden Play-In-Spiele - komplett live bei MagentaSport. Dienstag geht's los: FC Bayern - Roter Stern ab 20 Uhr mit Per Günther, Benni Zander und Tobias Wahnschaffe aus dem SAP Garden. Real Madrid - Paris wird ab 20.45 Uhr live von Lukas Schönmüller kommentiert.Die Play-In-Runde ermittelt die beiden letzten Klubs für das Viertelfinale (ab 22. April). Im Spiel Real Madrid, Siebter nach der Hauptrunde, gegen Paris (Achter) qualifiziert sich der Sieger für das Viertelfinale. Der Verlierer trifft auf den Sieger FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad (geplant 18. April).Sicher im Viertelfinale sind bereits 2 Deutsche: Weltmeister Daniel Theis, seit seinem Wechsel zu Jahresbeginn wichtige Stütze beim AS Monaco. Tibor Pleiß hatte beim Vorjahressieger Panathinaikos Athen angeheuert, kommt aktuell aber nur zu wenigen Spielanteilen. Olympiacos Piräus, FC Barcelona, Fenerbahce und Anadolu Istanbul stehen ebenso im Viertelfinale, das ab 22. April geplant ist.Pesic: "Die EuroLeague ist die beste Basketball-Liga auf der Welt"Marko Pesic hat im MagentaSport-Interview einige Einblicke in sein Gemüt gegeben, nachdem der FCB 2 Chancen auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation durch die Niederlagen gegen Maccabi Tel Aviv und Fenerbahce verpasste. "Ich bin seit 15 Jahren dabei. Wäre das vor 10 Jahren passiert, hätte man mich aus der Halle raustragen müssen. So wie wir gegen Barcelona gewonnen haben, so haben wir gegen Maccabi verloren. Es gibt in dieser Saison keine Regeln, es ist eine komische Saison."Pesic ist deshalb nicht unzufrieden: "Man versucht das alles zu genießen, auch wenn es im Alltag gar nicht so möglich ist. Siebzehn Spiele ausverkauft im SAP-Garden. Es passiert sehr viel in der Stadt. Das ist schön, ich genieße das wirklich."Der FCB-Basketball-Boss gibt auch ein Bekenntnis zur EuroLeague ab: "Die EuroLeague ist die beste Basketball-Liga auf der Welt vom ersten bis zum letzten Spieltag, was die Qualität des Basketballs angeht. Die Hallen sind immer voll, das ist ein Qualitätssiegel. Muss da was gemacht werden? Immer, ja. Ich glaube an die EuroLeague und werde sie immer unterstützen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bUV5b0taUllrZHBWZUFYanRzbG4vV2Z4dmVtTW8rOWFIL0hLNDFhdW1mST0=EuroLeague live bei MagentaSport:Play-Ins - 1. RundeDienstag, 15.04.2025Ab 20.00 Uhr: FC Bayern München - Roter Stern BelgradAb 20.45 Uhr: Real Madrid - Paris BasketballPlay-Ins - 2. RundeGeplant Donnerstag, 18. April: Verlierer Real/Paris - Sieger FCB - BelgradWeitere Rahmen-Termine EuroLeague Play-Offs22. / 23. April: 1. Viertelfinale24. / 25. April: 2. Viertelfinale29. / 30. April: 3. Viertelfinale01./02. Mai: 4. Viertelfinale06./07. Mai: 5. Viertelfinale23.- 25. Mai EuroLeague Final FourPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6012307