Salzgitter - In Salzgitter ist am Sonntag ein Kleinflugzeug über dem Werksgelände der Salzgitter AG abgestürzt. Der 55-jährige Pilot und sein 56 Jahre alter Co-Pilot kamen ums Leben, wie ein Sprecher der Polizei dem NDR sagte.Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 10 Uhr. Das Kleinflugzeug war dem Bericht zufolge vom Flugplatz Salzgitter-Drütte gestartet, nach einem kurzen Flug stürzte es über dem östlichen Teil des Werksgeländes ab. Die weiteren Hintergründe der Katastrophe waren zunächst unklar.Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zum Unglücksort an. Weitere Verletzte soll es aber nicht gegeben haben.