Der Halbleiterhersteller verzeichnet ein Wochenplus von 5,20% trotz reduzierter Kursziele von Analysten. Quartalszahlen werden Ende April mit Spannung erwartet.

Die Qualcomm Aktie verzeichnete am Freitag einen deutlichen Anstieg von 2,55% und schloss bei 122,49 EUR. Diese positive Entwicklung setzt sich damit nach dem Erreichen des 52-Wochen-Tiefs von 113,90 EUR am 8. April 2025 fort. Mit einem Wochenplus von 5,20% scheint der Kurs eine Stabilisierungsphase zu erreichen, nachdem er in den vergangenen 30 Tagen noch einen erheblichen Verlust von 12,57% verbuchen musste.

Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Kurserholung vor dem Hintergrund der bevorstehenden Quartalszahlen. Qualcomm wird am 30. April seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlichen und präsentieren. Anleger schauen mit Spannung auf diese Veröffentlichung, da das Technologieunternehmen in der Vergangenheit häufig die Erwartungen der Analysten übertreffen konnte. Trotz der jüngsten Kursverluste zeigen sich Analysten weiterhin optimistisch: Von 36 Experten empfehlen 48,6% die Aktie zum Kauf, während 45,9% eine Halten-Empfehlung aussprechen.

Bewertungen und Kursziele deutlich reduziert

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Qualcomm ?

Die jüngsten Analystenkommentare deuten jedoch auf eine zunehmende Vorsicht hin. Am 9. April wurde das Kursziel von 195,00 USD auf 160,00 USD gesenkt, während am Tag zuvor bereits eine Reduktion von 175,00 USD auf 165,00 USD erfolgte. Dennoch liegt das durchschnittliche Kursziel mit 192,45 USD immer noch 38,2% über dem aktuellen Niveau, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Fundamental betrachtet präsentiert sich Qualcomm weiterhin in solider Verfassung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit 10,64 angegeben, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet. Zudem hat das Unternehmen am 6. März 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,85 USD ausgeschüttet. Die finanzielle Situation des Halbleiterspezialisten wird von Experten als hervorragend eingestuft, was dem Unternehmen erhebliche Investitionskapazitäten verleiht. Mit einem ESG-Rating von "A" schneidet Qualcomm auch in Nachhaltigkeitsfragen überdurchschnittlich gut ab.

Anzeige

Qualcomm-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Qualcomm-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten Qualcomm-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Qualcomm-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Qualcomm: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...