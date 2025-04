In der 1sten Bundesliga meisterte Borussia Dortmund das abendliche Spitzenspiel. Und in der 2ten drehte Anleiheemittent Hertha BSC im Leerlauf. Zwei Unentschieden also vor den sonntäglichen Abschlussspielen, bei denen sowohl Werder in der 1sten Bundesliga als auch Schalke 04 in der 2ten ranmusste. Für Borussia Dortmund ist das 2:2 im Auswärtsspiel beim FCB, dem wohl angehenden neuen Deutschen Meister, ...

