Die Beteiligungsgesellschaft verzeichnet beeindruckende Kurszuwächse mit 49 Prozent seit Jahresbeginn und wird von Analysten mehrheitlich positiv eingeschätzt.

Die MBB-Aktie setzt ihre beeindruckende Aufwärtsbewegung fort und erreichte am Wochenende mit einem Kurs von 150,00 Euro ein neues Mehrjahreshoch. Der Titel des mittelständischen Beteiligungsunternehmens verbuchte allein in der vergangenen Woche ein Plus von über 7,8 Prozent und konnte im letzten Monat sogar um mehr als 33 Prozent zulegen. Besonders bemerkenswert ist die Jahresperformance: Mit einem Zugewinn von knapp 49 Prozent seit Jahresbeginn und fast 47 Prozent im 12-Monats-Vergleich gehört die MBB-Aktie zu den Überfliegern im deutschen Nebenwertebereich.

Die jüngste Kurssteigerung ist umso bemerkenswerter, als die Aktie erst am 2. April ihr vorheriges 52-Wochen-Hoch bei 148,60 Euro markiert hatte. Von ihrem 52-Wochen-Tief bei 93,40 Euro aus dem August 2024 hat sich der Kurs mittlerweile um über 58 Prozent erholt. Auffällig ist auch, dass das Papier aktuell fast 40 Prozent über seinem 200-Tage-Durchschnitt notiert, was die Stärke des aktuellen Aufwärtstrends unterstreicht.

Analysten überwiegend optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MBB ?

Die positive Kursentwicklung wird von einem überwiegend bullishen Analystensentiment gestützt. Zwei von drei Experten empfehlen die MBB-Aktie zum Kauf, während ein Analyst eine Halteposition vertritt. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Allerdings gehen die Kursziele der Analysten deutlich auseinander, was auf unterschiedliche Einschätzungen des Unternehmens hindeutet.

Zu den fundamentalen Stärken der Berliner Beteiligungsgesellschaft zählt insbesondere die hervorragende Finanzlage, die dem Unternehmen beträchtliche Investitionsspielräume eröffnet. Mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,42 erscheint die Aktie zudem günstig bewertet. Potenzielle Investoren sollten jedoch beachten, dass MBB für die kommenden Jahre nur begrenztes Wachstum in Aussicht stellt und durch ein relativ hohes KGV von 23,99 für das Jahr 2025 nicht als Schnäppchen gelten kann. Am 13. Mai werden die Quartalszahlen für Q1 2025 erwartet, die weitere Impulse für den Aktienkurs liefern könnten.

Anzeige

MBB-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MBB-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten MBB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MBB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MBB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...