Der Luftfahrtzulieferer erzielte einen beachtlichen Kursanstieg, während Experten erhebliches Wachstumspotenzial sehen und ein Durchschnittsziel von 10,20 Euro prognostizieren.

Die Facc Aktie konnte in der vergangenen Woche einen beachtlichen Kurssprung von 11,80 Prozent verzeichnen und schloss bei 6,82 Euro. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum monatlichen Trend, bei dem das Luftfahrtzuliefererunternehmen ein Minus von 7,21 Prozent hinnehmen musste. Dennoch liegt die Aktie seit Jahresbeginn mit einem Plus von 10,53 Prozent im grünen Bereich. Die jüngste Kurserholung kommt genau zwei Wochen vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2025, die für den 30. April angesetzt ist. Unmittelbar danach folgt am 6. Mai die Jahreshauptversammlung des Unternehmens.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Trotz der aktuellen Volatilität sind Marktbeobachter für die Facc Aktie optimistisch gestimmt. Der Konsens von drei Analysten lautet "Kaufen", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 10,20 Euro - was einem Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent entspricht. Das höchste Kursziel liegt sogar bei 12,00 Euro. Besonders die attraktive Bewertung mit einem KGV von 11,09 für das laufende Jahr dürfte Anleger interessieren. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 307 Millionen Euro und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,35 erscheint der Hersteller von Faserverbundkomponenten für die Luftfahrtindustrie derzeit unterbewertet. Allerdings haben die Analysten ihre Gewinnerwartungen in den letzten Monaten nach unten korrigiert, was auf mögliche Herausforderungen im operativen Geschäft hindeuten könnte.

